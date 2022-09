Inter holt erste Punkte - Lissabon siegt dank starkem Finish

Für Inter mit Nationalspieler Robin Gosens in der Startformation trafen der frühere Bundesliga-Stürmer Edin Dzeko (20.) und der Niederländer Denzel Dumfries (70.). Pilsen, das nach einer Roten Karte gegen Pavel Bucha (61.) in der letzten halben Stunde in Unterzahl spielen musste, bleibt ohne Punkt. Die Tschechen, die schon ihr erstes Spiel gegen den FC Barcelona deutlich verloren (1:5) hatten, sind am 4. Oktober Gegner des FC Bayern.