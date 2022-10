FC Bayern: Was Nagelsmann von Goretzka fordert

Ich habe mich auch hier noch nicht entschieden. Es ist abhängig von anderen Positionen, dass ich nicht zu viel rotiere, aber auch nicht zu wenig. Er genießt wie jeder andere auch mein Vertrauen. Er weiß, an welchen Stellschrauben er drehen muss, um stabiler in die Struktur zu passen. Er bringt fußballerisch alles mit, hat ein herausragendes Tempodribbling und wie er sich aus Drucksituationen mit dem Ball am Fuß befreien kann, macht er besser als viele andere Spieler in Europa, erst recht in seinem Alter. Aber ich sehe da immer das ganze Drama nicht. Mathys ist 17, Ryan ist 19. Einfach ein bisschen Geduld mitbringen. Das ist einfach Bayern München, einer der größten Klubs in Europa mit einem sehr guten Kader, da muss man einfach immer besser sein als meine Konkurrenten und dann bin ich der Letzte, der die besten Spieler nicht aufstellt. Es ist auf jeden Fall möglich, dass beide (Ryan Gravenberch und Leon Goretzka, Anm.d.Red.) auf der Sechs spielen, obwohl beide eher Achter sind.