Neue Champions League: Diese Teams sind bereits qualifiziert

Die UEFA Champions League präsentiert sich in der kommenden Saison in einem neuen Gewand. Die Königsklasse wird ab der Spielzeit 2024/25 von 32 auf 36 Teams aufgestockt . Statt acht Gruppen treten die Teams in der Vorrunde in einer Liga an - statt drei sind nun acht Spiele garantiert.

25 Mannschaften qualifizieren sich durch ihre Platzierung in den nationalen Ligen. Zusätzlich sind die Titelverteidiger der Champions League und der UEFA Europa League automatisch in der Ligaphase vertreten. Eine Neugewichtung ist erforderlich, falls einer dieser Titelgewinner sich auch über die nationale Liga direkt qualifiziert.

BVB sicher in der Champions League

Die zusätzlichen Plätze gehen an den Tabellendritten der französischen Ligue 1, via Qualifikation an einen Meister aus einer kleineren Liga und an die beiden Verbände, die in der vorangegangenen Saison im Europapokal am besten abschnitten: die Serie A und die Bundesliga.