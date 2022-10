Champions League: Bayerns Super-Serie wertlos? Real Madrid viel effektiver!

Besonders auffällig: Während in den vergangenen beiden Spielzeiten die Bayern in der Gruppenphase weiter an ihrer Serie bastelten, leistete sich Real zwei peinliche Aussetzer: 2021 kassierten die Madrilenen eine 1:2-Heimpleite gegen Tiraspol - eine Saison zuvor gab‘s ein 2:3 gegen Donezk, ebenfalls im heimischen Stadion.