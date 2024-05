Borussia Dortmund: Die Pressekonferenz mit Edin Terzic und Mats Hummels im Liveticker

Nur ein einziger Schritt fehlt Borussia Dortmund noch, um ins Champions-League-Finale am 1. Juni einzuziehen. Nach dem Halbfinal-Hinspiel sind die Schwarz-Gelben jedenfalls in einer guten Ausgangsposition, sie haben sich in der Vorwoche mit großer Leidenschaft und ein bisschen Glück ein 1:0 erkämpft. Jetzt erklären BVB-Trainer Edin Terzic und Mats Hummels, wie es gegen Paris Saint-Germain auch im Rückspiel klappen soll. SPORT1 hat die Pressekonferenz im Liveticker.

+++ „Wir brauchen eine Menge Mut“ +++

Vor dem Abflug in die französische Hauptstadt äußerte sich Sebastian Kehl über die Herangehensweise. „Wir brauchen eine Menge Mut, aber auch viel Vorfreude, Optimismus und eine gewisse Anspannung, die auch dazugehört in einem Halbfinale der Champions League gegen Paris. Wir haben in der letzten Woche eine gute Voraussetzung geschaffen, um den Traum Wembley weiter leben zu lassen. Dafür brauchen wir morgen eine richtig gute Leistung“, betonte der Sportdirektor.

+++ Dortmund ohne Personalsorgen +++

Eine gute Nachricht vorweg: Die Dortmunder fliegen fast ohne Personalsorgen zum Halbfinal-Rückspiel in der Champions League nach Paris. Beim Abflug der Mannschaft am Montag Richtung waren abgesehen von den beiden Dauerverletzten Ramy Bensebaini und Julien Duranville alle Profis an Bord. Auch Sébastien Haller steht wieder im Aufgebot.

+++ Herzlich willkommen +++