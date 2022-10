Champions League: City muss der BVB-Maßstab sein! SPORT1-Kommentar von Patrick Berger

Gut sind aus BVB-Sicht zudem folgende Erkenntnisse: Die Stars können es also doch - wenn sie wollen! Die „intrinsische Motivation“ - also der Eigenantrieb von innen heraus - die Trainer Edin Terzic in manchen Spielen in dieser Saison bei seinen Jungs vermisst hatte, war gegen das Starensemble da. Jeder kämpfte für jeden. Jeder warf sich mit Herz in die Bälle. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)