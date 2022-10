Champions League: De Ligt kocht Lewandowski ab! Die Einzelkritik der Bayern gegen Barcelona

LEON GORETZKA (bis 45.): Knüpfte an seine guten Leistungen in den vergangenen Wochen an und arbeitete stark gegen den Ball. Weil Goretzka allerdings früh Gelb sah und vor der Pause noch in den einen oder anderen riskanten Zweikampf verwickelt war, nahm Nagelsmann ihn nach den ersten 45 Minuten herunter. SPORT1-Note: 2,5