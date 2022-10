Champions League: Selbst Trostpreis für Bayer Leverkusen in Gefahr

Die Madrilenen, die das Hinspiel im Rheinland verloren hatten, kamen durch Yannick Carrasco (22.) und Rodrigo de Paul (50.) jeweils zum Ausgleich und haben Platz drei in Gruppe B eigener Hand. Bitte für die Simeone-Elf. In der Nachspielzeit hatten sie durch Carrasco vom Elfmeterpunkt die Chance auf den Sieg, welche das vorzeitige Gruppenaus verhindert hätte, doch der Belgier scheiterte an Bayer-Keeper Lukas Hradecky, auch beide Nachschüsse gingen nicht rein. So ist für Atlético wie für Bayer maximal die Europa League möglich. (SERVICE: Alle Gruppen im Überblick)