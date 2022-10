Champions League: Wegen Kollegen-Kritik - Hummels musste zum Chef-Rapport

Mats Hummels strahlte, als er nach dem 0:0 gegen Manchester City für ein Foto mit der „Man of the Match“-Trophäe posierte. Jude Bellingham kam just in diesem Moment dazu und klatschte dem 14 Jahre älteren Routinier stolz auf die Schultern. „Du hast 20 davon, das ist mein erster“, sagte Hummels, immerhin Weltmeister von 2014, augenzwinkernd zu Bellingham. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)