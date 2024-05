Kein Kontakt zum ÖFB! Eberl gibt Update zum Thema Rangnick bei Bayern

Vor dem Rückspiel gegen Real Madrid wird es in der Trainer-Frage beim FC Bayern keine Verkündung geben - und noch ein Detail hat Sportvorstand Max Eberl nach dem Hinspiel (2:2) verraten.

Kein Kontakt zum ÖFB - keine Verkündung vor Real

Auch Sportdirektor Christoph Freund habe nicht mit dem ÖFB telefoniert. „Ja warum denn?“, fragte Eberl zurück und betonte: „Wir halten es, wie wir es halten: Wenn wir was zu verkünden haben, verkünden wir‘s.“

So viel verriet er dann aber doch: „Ungerne zwischen den beiden Real-Spielen“, wolle man die Angelegenheit öffentlich regeln. „Das hat jetzt da nichts verloren“, meinte der 50-Jährige: „Wir wollen Planungssicherheit, die wollen wir uns intern verschaffen. Aber alles, was zwischen den beiden Spielen ist, macht keinen Sinn. "

Freund wiederum gab allerdings zu Protokoll, er „würde es nicht ausschließen“, dass vor dem Rückspiel am 8. Mai eine Entscheidung fällt. Es war nicht das einzige Mal, dass die Bayern-Bosse an diesem Abend in ihren Aussagen nicht ganz auf einer Wellenlinie waren.