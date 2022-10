Hummels kritisiert BVB-Spielweise: „Muss nicht sexy sein“

Mit einem Sieg hätte der BVB vorzeitig das Achtelfinale in der Königsklasse erreicht. "Das war vollkommen unnötig gegen eine verunsicherte Mannschaft", monierte Hummels und beklagte die fehlende "Spielintelligenz". Man habe lauter Ballverluste gehabt, habe immer in enge Räume reingespielt, so Hummels: "Fußball ist eigentlich ein simples Spiel, aber wir machen es immer selber kompliziert."