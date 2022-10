Liverpool-Duo historisch! Salah und Jota wie einst Gómez und Ribéry

Dagegen läuft es in der Königsklasse mit drei Siegen in vier Spielen ziemlich gut. Nach dem Dreier in Glasgow, den neben Salah der frühere Hoffenheimer Roberto Firmino (24./55.), Darwin Núnez (66.) und Harvey Elliott (87.) mit ihren Treffern nach dem Rückstand durch Scott Arfield (17.) sicherstellten, verfiel Klopp deshalb sogar in einen „Siegesrausch“.