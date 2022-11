Bayern-Hammerlos PSG! So reagiert Kahn - Stimmen zur Champions-League-Auslosung

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): „Wir haben uns gerade noch die Auslosung gemeinsam im Trainerteam angeschaut. Auf uns wartet jetzt der FC Chelsea, eine Topmannschaft aus England, die das Champions-League-Finale im Vorjahr für sich entscheiden konnte. Wir sehen nicht nur mit Aubameyang und Christian Pulisic zwei Spieler, die bis vor Kurzem noch bei uns waren: Ich persönlich bin sehr gut und eng befreundet mit Graham Potter, dem Trainer, wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Aber das wird ja nicht jetzt stattfinden, sondern erst dann im Februar, und bis dahin ist noch so viel zu tun, so viele Hausaufgaben zu erledigen. Aber wir freuen uns natürlich auf die Spiele. Das ist das, was wir uns in der Champions League vorstellen: so attraktive Gegner. Auch da werden wir versuchen, in die nächste Runde einzuziehen.“