Das schlechteste Team der CL-Geschichte! Neuer Negativrekord in der Champions League

In der Saison 2011/12 hatte Dinamo Zagreb mit null Punkten und einem Torverhältnis von minus 19 einen Negativrekord aufgestellt. Viktoria Pilsen stellte den Negativrekord aus Zagreb dann in dieser Saison ein. In der Gruppe C mit dem FC Bayern verloren die Tschechen ebenfalls jedes ihrer Spiele. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)