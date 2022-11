FC Bayern: Kurioser Mané-Wechsel bei Sieg gegen Inter Mailand: Was hatte es damit auf sich?

So war nicht der rutschige Untergrund in der Allianz Arena die Ursache für Manés kuriosen Wechsel, obwohl auffällig viele Spieler auf beiden Seiten immer wieder ausrutschten. Stattdessen hatte der Senegalese dabei schon die kommende Weltmeisterschaft im Hinterkopf. (Bayern - Inter: Was Sie im TV nicht sahen)