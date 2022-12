Champions League: Rechte bis 2027 an Amazon & DAZN vergeben! Wer zeigt was?

Der sprunghafte Anstieg der Spiele in ihrer Gesamtzahl kommt durch die CL-Reform 2024 zustande. Dann spielen bekanntlich 36 statt bislang 32 Teams in der Königsklasse und messen sich nach dem „Schweizer System“ in einer Liga mit je acht Gruppenspielen. Nur acht Teams stehen dann direkt im Achtelfinale, 24 kämpfen in einer Zwischenrunde noch um den Einzug in dieses.