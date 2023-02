Champions League: Barca-Leihgabe am Tiefpunkt - Ajax-Wunderkind Dest ist nicht Teil des Milan-Kaders

Es war der Anfang vom Ende im Zwist zwischen Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic und dem einstigen Bayern-Coach und aktuellen Bundestrainer Hansi Flick. Das Standing von Salihamidzic war nach einem verkorksten Transferfenster 2020 am Tiefpunkt angelangt.

Unter anderem mussten zu Bayern-Fans mitansehen, wie der sich mittlerweile zum Transferkönig gemauserte Bayern-Boss im Rennen mit dem FC Barcelona um einen Ajax-Rechtsverteidiger den Kürzeren zog. Gemeint ist Sergino Dest, der als Wunschspieler galt.

Ein einstiger Stern auf der rar bespickten Position des Rechtsverteidigers schafft es nun nicht einmal mehr in den Champions-League-Kader des AC Mailand für die anstehenden K.o.-Spiele. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Nachwuchstalent blüht bei Ajax auf

Sprungbrett in die damalige Ajax-Stammelf waren Dests vielversprechende Auftritte bei zwei der U17- und U19-Weltmeisterschaften für die USA, bei denen er mit erfrischenden Offensivaktionen aufgefallen war.

„Sergino verbessert sich sowohl in der Defensive als auch im Offensivspiel hervorragend“, zeigte sich der damalige Ajax-Trainer Erik ten Hag von der Entwicklung des Youngsters angetan. In seiner Debüt-Saison im Herrenbereich brachte es Dest direkt auf fünf Vorlagen in der niederländischen Eredivisie.

Im amerikanischen Nationaltrikot vernaschte Dest in der Nations-League-Begegnung mit Kanada keinen geringeren als Bayern-Star Alphonso Davis per Elastico. Diese Magie ist dem 22-Jährigen mittlerweile nahezu komplett abhandengekommen.

Für die Wohlfühloase US-Nationalteam hat sich Dest erst nach langem Hin und Her entschieden. Die Leidenschaft für die amerikanische Nationalmannschaft weckte eine Reise zum Big Apple.

„Wir saßen in einem Shuttlebus und fuhren durch einen Tunnel“, blickte Dest im Gespräch mit dem Podcast Scuffed zurück, „meine Augen waren sofort weit geöffnet.“

Barca gewinnt Transfer-Battle

Dest war einer von drei Topeinkäufen der Katalanen in einer überschaubaren Transferperiode 2020, nachdem Barca das ewige Titelrennen gegen Real Madrid verloren hatte und von den Bayern im verkürzten Champions-League-Modus mit 2:8 abgewatscht wurden.

20 Millionen ließen sich die Barca-Verantwortlichen den Transfer des verheißungsvollen Nachwuchsspielers kosten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

In seiner ersten Spielzeit kam der bei Ajax noch offensivstarke Abwehrmann trotz regelmäßiger Startelf-Einsätze nur auf vier Scorerpunkte.

Zugegeben: Die Barca-Bosse verpflichteten Dest in stürmischen Zeiten, in denen Querelen abseits des Platzes das tägliche Geschäft diktierten. „Wir sind nicht in der besten Phase Barcelonas Fußball-Historie, aber das ist Fußball. Es ist entscheidend, wie du zurückkommst“, gab sich Dest im Interview mit Soccerdribble kämpferisch.

Der damalige FCB-Trainer Ronald Koeman, einstiges Idol des US-Amerikaners, stärkte dem Neuzugang immer wieder den Rücken und vertraute auf dessen Qualitäten auch in offensiverer Position auf dem Flügel. „Ich denke, er hat ein großartiges Spiel gemacht“, sagte Koeman nach dem 3:1-Sieg der Katalanen über Valencia im Oktober 2021.

Unter Xavi kaum berücksichtigt

Stand der ausgebootete Milan-Star in seiner Debüt-Saison für die Blaugrana noch in 38 von 44 Pflichtspielauftritten in der Startelf, vertraute Xavi in Dests zweiter Spielzeit an der spanischen Ostküste nur noch selten auf die Dienste Dests.

Stattdessen wollte Barcas Heilsbringer Chelsea-Routinier Cesar Azpilicueta verpflichten - und legte dem einstigen heiß umworbenen Talent einen Abschied nahe. „Sergino Dest? Er kennt die Situation“, gab sich Xavi vielsagend.

Der 22-Jährige floh zum frisch gekürten italienischen Meister AC Mailand. (NEWS: Milan-Verkauf wirft Fragen auf)

Kein Durchbruch bei Milan

„Der Vertrag zwischen Milan und Barcelona enthält eine Kaufoption, also werde ich hier mein Bestes geben, denn ich hoffe, dass Milan mich dauerhaft unter Vertrag nimmt“, zeigte sich Dest zu Beginn seiner Milan-Leihe im Gespräch mit Barcawelt optimistisch.

Rosiger sieht es in Sachen Spielzeit für den WM-Fahrer der USA, der noch bis zum Sommer vom FC Barcelona an die Lombarden verliehen ist, keineswegs aus.

Dest entwickelte sich immer mehr zum Teilzeit-Arbeiter, an Konkurrent Davide Calabria ist trotz Milans Negativserie kein Vorbeikommen. Zuletzt fiel Dest wegen muskulärer Probleme in den Pleiten gegen Sassuolo (2:5) und Inter (0:1) aus (NEWS: Milans Horrorserie zum Start ins neue Jahr)

Salihamidzic wird sich rückblickend wohl kaum noch ärgern, dass er bei Dest einst das Nachsehen hatte.