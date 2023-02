Champions League: Bayern-Fans protestieren und beleidigen PSG - "Wir sind immer noch nicht Neymar"

Teile der Fangruppierungen des FC Bayern München haben im Rahmen des Achtelfinal-Hinspiels in der Champions League bei Paris Saint-Germain scharfe Kritik geäußert. (CL: PSG vs. Bayern, jetzt im Liveticker)

In der ersten Halbzeit war ein Banner im Münchner Gästeblock zu erkennen, der auf die hohen Ticketpreise für den CL-Kracher anspielen sollte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Dabei nahmen die Fans PSG-Star Neymar als Beispiel, der sich dank seines horrenden Gehalts keine Gedanken um den Ticketpreis machen müsste: „70€? We‘re still not Neymar. Twenty is plenty! F*ck PSG! (70 Euro? Wir sind immer noch nicht Neymar! Zwanzig Euro sind genug! F**k PSG!).