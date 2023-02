Champions League: "Eine Schande" - Liverpool-Legenden mit harter Kritik nach Real-Klatsche

„Das war eine Katastrophe, einfach peinlich“, wütete Liverpool-Legende Jamie Carragher nach der bitteren 2:5-Klatsche seines FC Liverpool im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen Real Madrid am Dienstagabend.

„Wir haben die ganze Saison über Ausreden für sie gefunden, warum sie nicht so gut sind wie in den vergangenen Jahren, aber das war eine Schande in der zweiten Halbzeit“, fuhr der 45-Jährige bei CBS Sports fort.

„Die zweite Halbzeit mit 0:3 zu verlieren, während man auf The Kop (Süd-West-Tribüne an der Anfield-Road, Anm. d. Red.) anläuft, es steht 2:2, K.o.-Spiel“, so der fassungslose Carragher. „Wie ich schon sagte, absolut chaotisch von Liverpool.“ (Alle Champions-League-News)

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

„Und was ich als chaotisch bezeichne, ist die ganze Saison über defensiv chaotisch“, fasste der Ex-Liverpool-Star zusammen. „Es war Unsinn, absoluter Unsinn, dass Liverpool nach den letzten beiden Spielen zurück war, und deshalb war ich vor dem Spiel vorsichtig.“

Siege schmeichelhaft für Liverpool

Dabei machte er auch klar, dass die Siege der vergangenen zwei Spiele gegen Everton und Newcastle seiner Meinung nach äußerst schmeichelhaft waren. So war die Leistung von Stadtrivale Everton „eine der schlechtesten, die ich je in einem Derby gesehen habe“ und Newcastle habe „selbst mit zehn Mann Chancen kreiert“. (NEWS: Liverpool mit Derby-Sieg gegen Everton)

„Wenn Newcastle mit elf Mann gespielt hätte, hätten sie ein 2:2 erreicht“, war sich Carragher sicher, „denn Liverpool ist, wie ich schon sagte, defensiv ein absoluter Scherbenhaufen“. (NEWS: Klopp mit Befreiungsschlag gegen Newcastle)

„Die Liverpooler Abwehr, von der seit Jahren behauptet wird, dass sie einige der besten Spieler der Welt hat, ist überfordert“, was der frühere Innenverteidiger der Reds am Fehlen eines starken Sechsers festmachte, auf den sich die Verteidigung in der Vergangenheit verlassen konnte. „Und jetzt, wo er (ein defensiver Sechser, Anm. d. Red.) weg ist, ist sie völlig zusammengebrochen.“

„Ich würde im Moment sogar seinen Platz einnehmen!“

Die Reds-Ikone machte deutlich, dass „es wehtut, etwas Negatives zu sagen, weil sie uns so viel gegeben haben, aber Liverpool ist Achter in der Premier League“.

Carragher ging auch Liverpool-Star Virgil van Dijk hart an. „Was mich zum Lachen bringt, ist, dass Virgil van Dijk vor zwei Monaten gesagt hat, dass ich in der aktuellen Viererkette nicht spielen würde. Ich glaube, ich würde im Moment sogar seinen Platz einnehmen!“

Van Dijks Verteidiger-Kollege Joe Gomez kam ebenfalls nicht unbescholten davon: „Ich meine, wir hatten alle schlechte Nächte, wirklich schlechte Nächte als Spieler, und vielleicht sollte ich jemanden nicht treten, wenn er am Boden liegt, denn ich bin mir sicher, dass er sich jetzt schrecklich fühlen wird.“

„Wir suchen ständig nach Gründen und Ausreden, aber nein: Die Mannschaft ist nicht annähernd gut genug“, resümierte Carragher nach dem katastrophalen Abend in der Königsklasse.

Gerrard fordert „harte Analyse“ nach „Realitätscheck“ gegen Real

Mit seiner Kritik war Carragher nicht alleine. Sein ehemaliger Mitspieler Steven Gerrard fand ähnlich deutliche Worte für die Leistung von Jürgen Klopps Mannschaft.

Er sprach bei BT Sport von einem „Realitätscheck“ für die Mannen Klopps: „Man wird in den Spiegel schauen müssen. Das war nicht gut genug.“ (NEWS: Gerrard im Gespräch bei PSG)

Als Folge forderte der frühere Mittelfeld-Star Konsequenzen. „Es muss eine Analyse geben“, so Gerrard. „Ich bin sicher, dass Jürgen das in den kommenden Tagen tun wird. Sie wird nach dieser Niederlage sehr hart sein, aber wenn man fünf Tore kassiert, muss jeder Verein untersuchen, warum und wie.“

Knapp drei Wochen hat Liverpool nun Zeit, um sich endlich aus der Formkrise zu befreien. Doch angesichts des Drei-Tore-Rückstandes und einem Auswärtsspiel in Madrid könnte selbst das nicht ausreichen. Doch in der Vergangenheit der Königsklasse gelang es den Reds schon einmal, einen Drei-Tore-Rückstand im Rückspiel zu drehen. (Spielplan der Champions League)