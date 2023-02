Champions League: "Real dreht Liverpool durch den Fleischwolf" - Pressestimmen nach Spektakel

Es war ein Abend, der für die Geschichtsbücher taugte - und er ließ denn auch die Berichterstatter fassungslos zurück. (Alle Champions-League-News)

Dass die Reds von Teammanager Jürgen Klopp trotz eines Zwei-Tore-Vorsprungs und der schnellen Führung durch ein furioses Hackentor von Darwin Núnez schließlich noch derart auseinandergenommen wurden, veranlasste die englischen Kommentatoren zu harten Worte finden - während die spanischen wiederum in Verzückung gerieten.

SPORT1 fasst die internationalen Pressestimmen zusammen.

ENGLAND

The Mirror: „Liverpool wird von Real Madrid nach Zwei-Tore-Führung gedemütigt. Liverpool ging gegen Real Madrid in Anfield früh in Führung, doch die Spanier kamen zurück und sicherten sich den Sieg im Hinspiel.“ (News: Torwart-Irrsinn an der Anfield Road)

Daily Mail: „Liverpool begann so stark, so unwiderstehlich und so kämpferisch, dass es unmöglich schien, dass Madrid nach 14 Minuten mit zwei Toren in Führung gehen könnte, auch wenn die Erfahrung vor verfrühtem Jubel warnte. Madrid sah aussichtslos aus. Aber Madrid ist nie und nimmer tot.“

Liverpool Echo: „Es mutet etwas seltsam an, nach der wohl kränkendsten und demütigendsten Nacht in Liverpools langer, glanzvoller europäischer Geschichte eine Erklärung abzugeben. Aber wenn es einen entscheidenden Aspekt gibt, den man aus dieser bizarren Niederlage mitnehmen kann, dann ist es die Tatsache, dass die Mannschaft von Jürgen Klopp gar nicht schnell genug zurück in die Champions League kommen kann. Vergessen wir das Rückspiel im Achtelfinale nächsten Monat. Sicher, Liverpool ist bekannt dafür, dass es immer wieder zu Aufholjagden kommt, aber in der Regel gegen Gegner, die man als normal bezeichnen könnte.“

The Sun: „Peinliche Reds verspielen einen Zwei-Tore-Vorsprung und kassieren in einem Anfield-Krimi ihre schlimmste Niederlage in Europa jemals. Nach einer Nacht der Geschichte und einer Komödie, die sich in Demütigung und Horror verwandelt, begutachtet Jürgen Klopp die Trümmer seines Anfield-Imperiums.“ (HINTERGRUND: „Das Ende einer Ära für Liverpool“)

Evening Standard: „Vinicius Jr. und Karim Benzema feiern ein unglaubliches Champions-League-Comeback. Der Titelverteidiger erholte sich von einem katastrophalen Start in einer bemerkenswerten Hinspielbegegnung.“

The Times: „Unbarmherziges Real Madrid entlarvt Liverpools Schwächen. Wie geht es für Liverpool weiter, abgesehen davon, sich in eine dunkle Kammer zu verkriechen?“

ESPN Großbritannien: „Vinicius Jr. und Real Madrid demütigen Liverpool in der Champions League und entlarven schwache rechte Abwehrseite. Ein Ergebnis, das selbst in der Ruhmeshalle von Real Madrid einen Ehrenplatz einnehmen wird - aber auch für Liverpool, das mit der höchsten Champions-League-Niederlage aller Zeiten Geschichte schrieb, wird es aus den falschen Gründen unvergesslich sein.“

SPANIEN:

As: „Ein Madrid für die Geschichte. Die Weißen schlugen Liverpool in einem Spiel, in dem sie in der 14. Minute mit 0:2 zurücklagen. Vinicius mit einem Doppelpack und Modric zeigten eine hervorragende Leistung.“

Marca: „Real Madrid zeigt in Anfield, warum es Europas Champion ist. Vinicius, die Plage von Liverpool. Anfield erliegt dem Charme Madrids. (...) Der König von Europa ist ein Hexenmeister. Ein magischer Abend für Real Madrid an der Anfield Road, das nach einem 0:2 zurückkommt und Liverpool schlägt, um einen Riesenschritt in Richtung Viertelfinale zu machen.“

Mundo Deportivo: „Real Madrid erobert Anfield im Sturm. Die Weißen kassierten in den ersten 15 Minuten zwei Gegentore und besiegten am Ende Liverpool, womit sie mit anderthalb Beinen im Viertelfinale der Champions League stehen.“

El País: „Real Madrid sorgt immer wieder für Erstaunen. Los Blancos feierten in Anfield ein historisches Comeback und schlugen Liverpool unter Vinicius‘ Führung nach einem frühen Rückstand.“

FRANKREICH:

L´Équipe: „Nach einem 0:2-Rückstand in weniger als einer Viertelstunde drehte Real in Anfield alles um, brachte Liverpool zur Verzweiflung und sicherte sich nach einem riesigen und spektakulären Spiel fast das Weiterkommen. Die Demonstration von Real Madrid wird eine Erinnerung für lange Zeit sein und die Bestätigung, dass Real, wenn die K.o.-Phase kommt, das schlagende Herz des Weltfußballs ist. Man muss mental so stark sein wie der Titelverteidiger und in so vielen anderen Bereichen stärker als sein Gegner, um den Sturm von zwei Gegentoren in der ersten Viertelstunde einer großen europäischen Nacht in Anfield zu überleben - und aus diesem Kampf mit erhobenen Armen und erhobenem Oberkörper hervorzugehen.“

Le Parisien: „Die beiden Mannschaften lieferten in diesem Achtelfinal-Hinspiel eine völlig verrückte Show ab. Nach weniger als einer Viertelstunde Spielzeit mit 0:2 geführt, benahmen sich die Madrider dann wie Bosse. Mit so einem Feuerwerk hat niemand gerechnet. (...) Benzema traf zweimal, Madrid unerbittlich!“

ITALIEN:

Gazzetta dello Sport: „Ancelottis Real stirbt nie! Von 0:2 auf 5:2 im Heimspiel gegen Liverpool! Die Gastgeber legten durch Núnez und Salah einen Blitzstart hin, dann stürmten die Spanier zurück. Doppelpacks von Vinicius und Benzema und ein Tor von Militao - und dabei zwei Torwartpatzern.“

La Repubblica: „Wie ein verrückter Stier sieht Real Madrid gegen die Reds rot. Letztes Jahr gewannen sie die Champions League dank eines Treffers von Vinicius Junior und eines heldenhaften Torwarts Courtois. Aber schon davor, im Oktober 2014, fügten die Blancos Liverpool die höchste Heimniederlage in der Champions League zu: 0:3. Diesmal war es noch schlimmer, oder besser gesagt besser: 5:2 in Anfield in diesem Champions-League-Achtelfinale - Liverpool gedemütigt und eigentlich aus dem Wettbewerb raus, wenn nicht in drei Wochen im Bernabeu ein Wunder geschieht.“

Corriere della Sera: „Vinicius und Benzema führen die Blancos zu einem sensationellen Comeback. Liverpool beginnt stark mit Toren von Núnez und Salah, bricht dann aber unter den Schlägen von Ancelottis Team zusammen.“

Corriere dello Sport: „Ancelotti gibt in Anfield den Ton an: eine herbe Schlappe für Klopp. Neun Monate nach dem Finale in Paris wiederholten die Blancos ihre Lektion für die Reds, die nach einem Zwei-Tore-Vorsprung zu Hause untergingen: Vinicius und der Ballon-d‘Or-Benzema sorgten mit einem Doppelpack für die Entscheidung.“

SCHWEIZ:

Blick: „Wahnsinns-Comeback! Real führt Liverpool vor! Vom 0:2 zum 5:2 – Real Madrid zeigt gegen Liverpool eine galaktische Leistung und steht mit einem Bein im Champions-League-Viertelfinal. Real Madrid beweist in der Champions League einmal mehr Willensstärke, erarbeitet sich somit eine mehr als solide Ausgangslage fürs Rückspiel in drei Wochen und schießt Liverpool – wieder einmal – ins Tal der Tränen.“ (Spielplan der Champions League)

