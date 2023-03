Ancelotti bespricht sich mit Klopp - und ist sauer: "Das ist kein Fußball"

Der Trainer von Real Madrid übte nach dem Viertelfinal-Einzug seines Teams gegen den FC Liverpool Kritik an einer Schiedsrichter-Entscheidung, die mit dem 1:0 vom Mittwochabend überhaupt nichts zu tun hatte.

Der Italiener hinterfragte den Elfmeterpfiff beim 7:0 von Manchester City gegen RB Leipzig am Vortag. Dem englischen Meister war gegen den Bundesligisten ein äußerst strittiger Strafstoß zugesprochen worden.

„Es war ein verrückter Elfmeter gegen Leipzig“

„Es war kein Hand, vor dem Spiel habe ich mit Klopp gesprochen. Es war ein verrückter Elfmeter gegen Leipzig. Seid vorsichtig, denn das ist kein Fußball, einen solchen Elfmeter in der Champions League zu geben“, meinte der Erfolgstrainer.

Der Handelfmeter in Manchester war einer von vielen, der in der laufenden Saison für Ärger und Verwirrung bei Spielern und Fans gesorgt hatte. Nach der Partie am Dienstag hatte unter anderem RB-Star Willi Orban Kritik geübt.