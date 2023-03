CL: "Cyborg Haaland verwüstet alles!" Pressestimmen zur City-Gala gegen RB Leipzig

Was für eine Haaland-Show im Achteflinal-Rückspiel gegen RB Leipzig !

Dabei schrieb Ex-BVB-Star Haaland Geschichte , der RB mal eben fünf Tore eingeschenkt hatte. Vor ihm gelang dies in einem einzigen CL-Spiel nur Luiz Adriano (2014 für Donezk gegen Borisov) und Lionel Messi (2012 für Barcelona gegen Leverkusen).

Darüber hinaus war das 7:0 der höchste Sieg in einer K.o.-Runde der Königsklasse. Kein Wunder, dass Haaland und City in den Medien abgefeiert werden!

Protest! Eintracht-Delegation nicht in Neapel

ENGLAND

The Sun: „ERLING HAULAND! Fünf-Sterne Erling Haaland zertrümmert Rekorde in Hülle und Fülle und schießt Manchester City ins Champions-League-Viertelfinale.“

The Guardian: „Der großartige Erling Haaland trifft fünf Mal und Manchester City demoliert RB Leipzig.“

The Times: „ Erling Haaland , der seine unbarmherzige, rekordverdächtige Arbeit an diesem Abend beendet hatte, wurde mit stehenden Ovationen verabschiedet und saß dann lächelnd auf der Tribüne, um die letzten 26 Minuten dieses Manchester-City-Spektakels zu genießen.“

FRANKREICH

ÖSTERREICH

SCHWEIZ

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Auf den Schultern des Riesen. City tat, was es tun musste, eliminierte Leipzig mit einer offensichtlichen Überlegenheit (7:0) und zog ins Viertelfinale der Champions League ein.“

Corriere dello Sport: „Wie ein Wirbelsturm brach Erling Haaland über die Champions League herein, zeichnete die Karten des Fußballs neu und stürzte sich in die Zukunft: Fünf Tore für den Norweger, der Leipzig in 57 Minuten demontierte und Geschichte schrieb.“