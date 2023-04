Champions League: Benfica Lissabon - Inter Mailand LIVE im TV, Stream und Liveticker

Benfica Lissabon will auch Inter Mailand ausschalten

Umso verwunderlicher ist es daher, wie stark sich die Nerazzurri bis dato in der Königsklasse präsentieren. Erst verwiesen den FC Barcelona auf Rang drei in der Gruppe mit dem FC Bayern und dann eliminierten sie den starken FC Porto .

Diese Erfolgsgeschichte wollen sie auch in Lissabon fortschreiben. Dafür müssen sie allerdings Benfica-Stürmer Goncalo Ramos in den Griff kriegen. „Ich liebe seine Einstellung, die er der Mannschaft gibt“, lobte ihn jüngst Benfica-Trainer Roger Schmidt.

Angesichts der starken Heimbilanz von 20 Siegen in 21 Partien geht Lissabon als Favorit in die Partie. Allerdings haben die Italiener bewiesen, dass sie ihnen die Rolle als Underdog gut liegt. Ein Erfolg ist dabei nicht zuletzt für Inzaghi wichtig, weil er auch weiterhin an der Seitenlinie von Inter stehen will.