Wegen Nagelsmann! UEFA stichelt bei Pleite gegen ManCity gegen FC-Bayern-Bosse

Was für ein bitterer Abend für den FC Bayern!

Das Team von Neu-Coach Thomas Tuchel hat das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Manchester City mit 0:3 (0:1) verloren und steht damit vor dem Aus in der Königsklasse.

Als wäre das schon nicht genug: Während des Spiels stichelte zudem die UEFA gegen den deutschen Rekordmeister. Grund war die kurzfristige Freistellung von Julian Nagelsmann vor knapp drei Wochen vor der wichtigen Phase in der Saison.

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

Nagelsmann in der CL-Saison ohne Punktverlust

Im Liveticker des europäischen Fußball-Verbandes hieß es beim Zwischenstand von 0:3 in der 82. Minute: „Einen Penny für die Gedanken von Julian Nagelsmann...“

Hintergrund für die Bemerkung des Europäischen Fußballverbands: Bayerns Ex-Trainer hatte die Münchner in der aktuellen Champions-League-Spielzeit in acht Partien gecoacht, die sie allesamt gewannen (unter anderem gegen den FC Barcelona, Inter Mailand und Paris Saint-Germain) und in denen sie nur zwei Gegentreffer kassierten.