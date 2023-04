Didier Drogba schimpft über Chelsea: "Ich erkenne meinen Klub nicht"

Die Klub-Legende, die zwischen 2004 und 2012 und in der Saison 2014/15 für die Blues auflief, empfindet die Herangehensweise als falsch.

„In der Ära Abramovich kannte ich diesen Verein mit einer gewissen Klasse, aber heute fehlt sie mir. Ich erkenne meinen Klub nicht. Es ist für mich sehr schwer zu verstehen, wie sie bestimmte Leute losgeworden sind“, sagte der Ivorer bei Canal +. Er hofft, dass der Klub sich in seiner Haltung zurückerinnert: „Sie sollten zu den Prinzipien und Werten zurückkehren, die sie hatten.“

Nach seiner heftigen Wutrede am vergangenen Wochenende besuchte Miteigentümer Todd Boehly nach der erneuten Niederlage wieder die Mannschaft in der Kabine. Die Niederlage bedeutet für die Blues, dass man trotz der hohen Investitionen nächstes Jahr nicht in der Champions League spielen wird.