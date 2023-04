Robben: "Tuchel kann mich jederzeit anrufen"

Er war 2013 Bayerns Held in der Champions League : Arjen „Mr. Wembley“ Robben.

Im letzten deutschen Finale der europäischen Königsklasse schoss der Niederländer die Bayern in der 89. Minute nach Vorarbeit von Franck Ribéry zum Champions-League-Titel. Vor dem bayerischen Aufeinandertreffen mit Manchester City im Viertelfinale hat der heute 39-Jährige einige Tipps für die Mannschaft.

Dabei gibt Robben dem neuen Bayern-Trainer Thomas Tuchel einen amüsanten Wink mit. Auf der vereinseigenen Homepage wurde er auf seine sechs Siege in sieben Spielen gegen die Skyblues angesprochen. Seine Antwort: „Ja, dann sollen die Bayern mich besser wieder verpflichten, Thomas Tuchel kann mich jederzeit anrufen (lacht) .“

Nach erneuten Krawallen: Napoli-Trainer geht Fans an

Nach erneuten Krawallen: Napoli-Trainer geht Fans an

Doch besonders in Erinnerung bleibt dem Niederländer nach wie vor der Triumph aus 2013: „Die Champions League zu gewinnen, ist das Größte, was ein Spieler oder ein Verein erreichen kann“, ein Fußballer arbeite seit seiner Kindheit auf diesen Moment hin.

Robben: „Könnte auch ein Finale sein“

Dass der FC Bayern den Titel in dieser Saison wiederholt, könnte ein schwieriges Unterfangen werden. Und das liegt nicht zuletzt am Gegner aus Manchester: „Das ist auf jeden Fall ein Topspiel, das auch das Finale sein könnte“, so Robben.