Grealish vollkommen zerstört! City-Stars feiern wilde Party auf Ibiza

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Getrunken hat der Engländer nach dem Triumph in Istanbul definitiv und das den daraufhin folgenden Vorfällen nach auch nicht zu wenig. Auf dem Weg zurück nach Manchester musste Grealish von seinem Teamkollegen Kyle Walker gestützt werden. Das Personal am Flughafen von Ibiza hatte ihm zuvor laut Sun bereits einen Rollstuhl angeboten, so zerstört war er offenbar nach dem kurzen Ausflug auf die Baleareninsel.