Champions League: Presse feiert "Todesgruppe" mit BVB, Mailand, PSG und Newcastle

Doch der Geschäftsführer von Borussia Dortmund dürfte sich den Abend in Monaco anders vorgestellt haben. Der Bundesligist ist in einer Hammergruppe gelandet. Der FC Bayern hat hingegen gute Aussichten auf das Achtelfinale.

Die internationale Presse überschlägt sich wegen der Dortmunder Gruppe, in der neben dem BVB Paris Saint-Germain, der AC Mailand und Newcastle United gelandet sind. SPORT1 fasst die Pressestimmen zusammen.

ENGLAND

The Sun: „Manchester United trifft auf Bayern München und das bedeutet, dass Harry Kane bald nach England zurückkehrt. Nach mehr als 20 Jahren Wartezeit landet Newcastle in der Todesgruppe. Die Arsenal-Fans feiern nach der Auslosung.“

Daily Mail: „Albtraum-Auslosung! Newcastle ist bei seiner Rückkehr in die Königsklasse in der Todesgruppe und muss sich der Zerreißprobe stellen, während ManUnited den FC Bayern München auf die Probe stellt, Arsenal Glück hat und City wieder auf Leipzig trifft.“

So locker nimmt Müller Bayerns CL-Gruppe

FRANKREICH

L‘Équipe: „PSG muss von Anfang an Stärke zeigen. Die Pariser bekommen den BVB, Newcastle und AC Mailand zugelost.“

Le Parisien: „Komplizierte Auslosung für Paris! Der Weg zum Wembley-Stadion und zum Finale der Champions League wird für Paris Saint-Germain lang und gefährlich! Und schon in der Gruppenphase darf man sich keinen Ausrutscher erlauben. Paris, das war fast die schlimmstmögliche Auslosung.“

SPANIEN

Marca: „Die Todesgruppe brachte PSG, Dortmund, Mailand und Newcastle in Gruppe F zusammen, sodass Luis Enrique einen komplizierten Weg haben wird. Niemand wollte Newcastle in Topf 4 haben und der Knaller war, dass PSG in Topf 3 zudem schon Milan bekam.“