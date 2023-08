Mark van Bommel! Ex-Bayern-Star schreibt Geschichte

Das Teilnehmerfeld für die Champions League 2023/24 ist komplett: Mit der PSV Eindhoven, dem FC Kopenhagen und Royal Antwerpen qualifizierten sich am Mittwochabend die letzten drei Teams über die Playoffs für die Gruppenphase. Eindhoven ist damit erstmals seit der Saison 2018/2019 wieder in der Champions League dabei.

Ex-Gladbacher und Eigentor entscheidend

Bereits am Dienstag hatten sich Galatasaray Istanbul, Sporting Braga und die Young Boys Bern in den Playoffs durchgesetzt. Die Auslosung der Gruppen findet am Donnerstag (18.00 Uhr) in Monaco statt. Zum letzten Mal werden dabei 32 Teams auf acht Vierergruppen verteilt. Ab der Saison 2024/25 wird die Gruppenphase von einem Ligasystem mit 36 Mannschaften ersetzt.