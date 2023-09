Champions League: Ein CL-Debüt zum Vergessen - Einzelkritik zur BVB-Pleite in Paris

Auftaktpleite für den BVB! Das Team von Trainer Edin Terzic kassierte zum Start in die neue Champions-League-Saison eine 0:2-Pleite bei Paris Saint-Germain.

Lange Zeit konnten die Dortmunder den eigenen Kasten sauber halten, erst ein strittiger Handelfmeter brachte die Hausherren auf die Siegerstraße.

Während die Abwehr lange Zeit gut verteidigte, erreichte vor allem in der Offensive kaum ein Akteur Normalform. Ein Neuzugang erwischt ein CL-Debüt zum Vergessen.

GREGOR KOBEL: Der Schweizer hielt gut. Parierte einen Dembélé-Schuss stark (39.). Beim vorentscheidenden Mbappé-Elfmeter kurz nach der Pause ahnte er zwar die Ecke, konnte den gut platzierten Schuss aber nicht abwehren (48.). Beim 0:2 machtlos (52.). SPORT1-Note: 3

MARIUS WOLF (bis 78.): Schwieriges Spiel für ihn. Vieles lief über seine rechte Abwehrseite. War quasi unter Dauerdruck. Wurde von Superstar Mbappé ab und an hergespielt, hielt aber mit aller Kraft dagegen. An Einsatz und Willen mangelt es ihm ohnehin nie. Offensiv kam von dem rechten Schienenspieler aber zu wenig. SPORT1-Note: 4

AB 78. RAMY BENSEBAINI: Der Ex-Gladbacher, der in Freiburg eine schwache Leistung zeigte, saß zunächst nur auf der Bank. Kam für Wolf, konnte aber auch keine Offensivakzente setzen. Ohne Benotung.

Hummels überzeugt mit Stellungsspiel

NIKLAS SÜLE: Zeigte eigentlich eine ordentliche Leistung und machte es mit Nebenmann Hummels gegen den Pariser Star-Angriff ganz gut. Zweimal stand der Pechvogel aber wegen Handspiels im Strafraum im Fokus – beim ersten VAR-Check in der 41. Minute bekam er keinen Handelfmeter gegen sich, nach Wiederanpfiff in der 47. Minute dann aber schon. Eine harte Entscheidung, nicht wenige Schiris hätten weiterlaufen lassen. SPORT1-Note: 4

MATS HUMMELS: Der erfahrenste BVB-Star (machte sein 78. CL-Spiel) kommunizierte viel und verteidigte gut. Musste selten bis gar nicht in brenzlige Laufduelle mit Mbappé und Co. gehen. Überzeugte stattdessen mit einem cleveren Stellungsspiel und guten Grätschen. In der Anfangsphase hatte er einen gefährlichen Kopfball, der übers Tor ging (8.). SPORT1-Note: 3

NICO SCHLOTTERBECK: Startete etwas nervös in die Partie und agierte in manchen Momenten ein wenig unbeholfen. Biss sich aber ins Spiel rein und warf sich in jeden Schuss und jede Grätsche. Noch einer der besten Dortmunder. SPORT1-Note: 3

JULIAN RYERSON: Musste gegen Dembélé verteidigen und hatte richtig viel zu tun. Machte es dafür noch ganz ordentlich. SPORT1-Note: 4

Can findet schwer ins Spiel

EMRE CAN (bis 76.): Der Kapitän brauchte eine Weile, um ins Spiel zu finden. Das Tempo war zu Beginn noch etwas zu schnell für ihn. Spielte einige Fehlpässe. Sein Schussversuch aus guter Distanz ging weit am Tor vorbei (23.). Der Heißsporn legte sich kurz vor seiner Auswechslung noch mit den Gegnern an und sah Gelb (67.). Seine Leistung war zumindest defensiv okay! SPORT1-Note: 4

AB 76. JAMIE BYNOE-GITTENS: Keine drei Minuten war er auf dem Platz, schon hatte der Teenie die beste Chance. Sein Schussversuch ging nur knapp am Tor vorbei (79.). Ohne Benotung

JULIAN BRANDT (bis 62.): Zeigte eine durchwachsene Leistung. Versuchte, wenn er mal am Ball war, für Entlastung zu sorgen, verlor aber recht schnell wieder das Leder. Lag zum Teil auch daran, dass sich keiner der Mitspieler vorne anbot. Zweikampfquote von 31 Prozent, Passquote von 61 Prozent – keine guten Werte. Er kann es definitiv besser. SPORT1-Note: 4,5

AB 62. MARCO REUS: Der Routinier und Ex-Kapitän kam für Brandt, konnte aber nichts mehr anrichten. SPORT1-Note: 4

Nmechas Körpersprache erschreckend

MARCEL SABITZER (bis 14.): Sein erstes CL-Spiel für den BVB war nur ein kurzes. Nach nur zwölf Minuten verletzte sich der Österreicher während eines Sprints am Oberschenkel und konnte nicht mehr weitermachen. Sah nach einer muskulären Geschichte aus. Ob ihm ein längerer Ausfall droht, bleibt abzuwarten. Ohne Benotung

AB 14. FELIX NMECHA: Feierte aufgrund der Sabitzer-Verletzung schon recht früh sein Debüt in der Königsklasse – und war zu keiner Zeit im Spiel! Die Partie lief komplett am 30-Mio.-Mann vorbei. Positionierung im Angriff? Schlecht! Körpersprache? Erschreckend! Abwehrverhalten? Desolat! Vor dem 0:2 griff er Torschütze Hakimi im Strafraum überhaupt nicht an (58.). Das war gar nix! SPORT1-Note: 6

KARIM ADEYEMI: Holte die erste Ecke des Spiels nach nur 30 Sekunden raus. Wirbelte zu Beginn noch etwas Staub auf, ließ dann aber stark nach. Konnte sich in keinem seiner vier Dribblings durchsetzen. Schwacher Auftritt! SPORT1-Note: 5

DONYELL MALEN (bis 62.): Hatte die erste und fast einzige BVB-Chance, scheiterte aber an Donnarumma (14.). Tauchte danach komplett ab! SPORT1-Note: 5