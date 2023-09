Champions League: "Hää?" PSG-Elfer gegen BVB sorgt für Diskussionen

In der 47. Minute traf Kylian Mbappé bei einem Schussversuch im Spiel zwischen Paris Saint-Germain und dem BVB (2:0) den rechten Arm von Niklas Süle – der allerdings anderthalb Meter entfernt hereinrutschte.

„Hää? Elfmeter für Paris …“, fragte sich der BVB bei X (ehemals Twitter). Dortmund-Kapitän Emre Can merkte nach dem Spiel bei Amazon Prime Video an: „Er fällt auf die Hand, er muss sich ja irgendwo aufstützen.“

Anschließend wurde Matthias Sammer deutlich: „Er kriegt ihn an die rechte Hand. Ich bin froh, dass bald die künstliche Intelligenz kommt. So wie der Schiedsrichter über den Platz gestolpert, stolziert ist, macht das keine Freude mehr.“ Der externe Berater des BVB sprach von einer „totalen Fehlentscheidung“, ähnliche äußerte sich Josephine Henning.

PSG-Elfer: Ex-Schiedsrichter verwundert

Ex-Schiedsrichter Wolfgang Stark, als Experte bei Amazon im Einsatz, meinte: „Wieder mal eine Handszene, über die man diskutieren kann. Wenn man die Szene sieht, geht die Hand nicht aktiv zum Ball und ist relativ nah am Körper.“

Und Manuel Gräfe, ebenfalls Ex-Referee, kommentierte bei X: „Traut sich Manzano nicht, 2x gg PSG zu entscheiden? Süle grätscht normal! Belastend theoretisch, dass der Arm leicht unter Spannung ist und den Ball blockt. Der Arm ist aber nah am Körper in normaler Haltung (Stützarm+nach unten!), kurze Entfernung(1-2m!), keine Bewegung zum Ball.“

User kommentieren: „Elfmeter ein unfassbarer Witz“

Mbappé selbst verwandelte den Strafstoß zur 1:0-Führung. In der 58. Minute legte Ex-BVB-Star Achraf Hakimi das 2:0 nach, was den Endstand bedeutete.

Viele User reagierten ebenfalls verwundert auf den Elfmeterpfiff. So schrieb beispielsweise Bayern-Fan Benjii bei X: „Dieser Elfmeter ist so ein unfassbarer Witz. Was soll Süle da machen?“