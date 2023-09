"Kann ich gesperrt werden?" Bizarrer Sammer-Auftritt wegen BVB-Schiri!

Doch der Reihe nach. In der Nachbetrachtung des Spiels fragte Sammer, ob er die Elfer-Szene noch einmal sehen könne. „Er kriegt ihn an die rechte Hand“, sagte Sammer zunächst, ließ eine Pause folgen – und ließ dann aufhorchen: „Ich bin froh, dass bald die künstliche Intelligenz kommt.“

Klare Sammer-Kritik an Schiedsrichter

Sammer: „Kann ich eigentlich gesperrt werden?“

Nach Hellmanns Antwort (“Ich glaube nicht, nein – wenn dann vom Amazon Prime-Chef“) setzte Sammer zu dem am Dienstag übrigens in Bern weilenden Italiener fort: „Wenn der so um das Stadion stolziert, und die Jünglinge so etwas sehen, dann denken sie, stolzieren ist richtig. Ein Schiedsrichter muss eine gewisse Autorität haben, auch eine gewisse Natürlichkeit, aber ich mag aber dieses arrogante, dieses Abwinken, nicht.“