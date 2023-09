Champions League: "München hat sich in United-Seele eingegraben" - die Pressestimmen zum Bayern-Sieg

Zum 20. Mal in Folge ging der FC Bayern beim Auftakt in eine Champions-League-Saison als Sieger vom Platz. Durch den 4:3-Erfolg gegen Manchester United bauten die Münchner auch weitere unwirklich anmutende Serien aus: Die letzten 35 Gruppenspiele im europäischen Wettbewerb wurden nicht verloren, allein die Siegesserie steht nun bei 14 Partien.

Andererseits schubste der deutsche Rekordmeister die Red Devils noch ein Stückchen tiefer in die Krise. Nun hat United erstmals seit 1978 in drei aufeinanderfolgenden Partien drei oder mehr Tore kassiert. Zuerst in der Liga gegen Arsenal (1:3), dann in der Liga gegen Brighton (1:3) und jetzt gegen die Bayern.

Vor allem Torhüter André Onana stand nach seinem folgenschweren Fehlgriff in der Kritik. SPORT1 fasst die internationalen Pressestimmen zusammen.

England

Daily Mail: „Uniteds Leidenszeit gehen weiter. München hat sich in die Seele von Manchester United eingegraben. Natürlich durch die Tragödie, aber auch durch die instinktive Fähigkeit dieses Klubs, sich im Angesicht von Widrigkeiten zu wehren.“

The Sun: „Onana-Patzer und Kane-Elfmeter bringen die Red Devils in einem Thriller zu Fall, während die Deutschen ihren Klassenunterschied zeigen. Das große Manchester-United-Kabarett war in die Stadt gerollt, und der Hauch einer kleinen Farce war greifbar.“

Mirror: „Die Probleme von United gehen weiter. Kane zeigt den Devils, was sie verpasst haben, als der englische Kapitän einen glücklichen Bayern-München-Elfmeter verwandelt, nachdem Onana den Druck auf Ten Hag erhöht hat.“

The Guardian: „Kane schlägt nach Onana-Fehler zu und sorgt für eine chaotische Nacht.“

The Athletic: „Bayern München fügte Manchester United mit einem deutlichen Sieg in München die dritte Niederlage in Folge zu. In einer ausgeglichenen Partie konnte Andre Onana einen relativ harmlosen Schuss von Leroy Sané nicht festhalten. Doch es kam noch schlimmer für United, denn nur vier Minuten später erzielte Serge Gnabry nach einer majestätischen Vorarbeit von Jamal Musiala die erneute Führung.“

Spanien

Marca: „Die Bayern haben Manchester United am ersten Spieltag der Champions League nach einem wackeligen Start in der Bundesliga geschlagen. Die Deutschen mussten das Spiel zweimal gewinnen, weil Casemiro in den Reihen der Red Devils nie aufhörte, an einen Ausgleich zu glauben. Drei Tore in nur fünf Minuten verwandelten die Allianz Arena in einen wahren Wahnsinn, aus dem die Bayern als Sieger hervorgingen. Luft für Tuchel, Bangen für Ten Hag.“

Mundo Deportivo: „Die Bayern legten den Finger in den wunden Punkt von Manchester United und verschärften die Ergebniskrise der Engländer. Die Mannschaft von Erik Ten Hag kämpft immer noch darum, in die Erfolgsspur zurückzukehren, denn es war die dritte Niederlage in der Champions League in Folge und die vierte in nur sechs Spielen.“

Sport: „Wahrscheinlich werden beide Teams weiterkommen, aber die Form von United ist besorgniserregend. Die Bayern konnten in ihrem Champions-League-Auftaktspiel mit einem 4:3-Sieg in der Allianz Arena in der Wunde der Red Devils stochern.“

as: „Du zahlst eine Million und es ist eine tägliche Strafe für United: Schaut, wie sie De Gea dort vermissen. Das erste Tor der Bayern war ein eklatanter Fehler des kamerunischen Torwarts. Er ist mit United überhaupt nicht gut in die Saison gestartet und dieses Tor ist das beste Beispiel.“

Italien

Tuttosport: „Onana-Desaster bei Bayern-United. Die eklatante Unentschlossenheit des ehemaligen Inter-Torhüters brachte die Bayern bei ihrem Champions-League-Debüt in Führung.“

La Repubblica: „Die Bayern haben ihren ersten Saisonsieg eingefahren, auch dank einer „Ente“ von Onana in der Anfangsphase. Manchester United, das weiterhin auf der Stelle tritt, hat seit 1978 zu Beginn der Saison nicht mehr so viele Gegentore kassiert.“

Frankreich

L‘Équipe: „Bayern München dominiert Manchester United nach einer verrückten Schlussphase Das Champions-League-Duell zweier europäischer Giganten am Mittwoch ging zugunsten des FC Bayern München aus, der sich trotz einer zügellosen Schlussphase logischerweise auf dem heimischen Rasen gegen Manchester United durchsetzte.“

RMC Sport: „Mit 18 Jahren schaltet Mathys Tel seinen Zähler in der Champions League frei. Der in Rennes ausgebildete Spieler, der im Sommer 2022 zum FC Bayern München wechselte, glänzte erneut in der wenigen Spielzeit, die ihm Thomas Tuchel zur Verfügung stellte.“

Schweiz