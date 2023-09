Historischer Tiefpunkt gegen FC Bayern: Das musste ManUnited noch nie hinnehmen

Der FC Bayern stürzt Manchester United weiter in die Krise! Am Mittwochabend erzielten die Red Devils in der Allianz Arena gar drei Tore und mussten sich dennoch auf fremdem Platz gegen den deutschen Rekordmeister geschlagen geben.

Besonders bemerkenswert: Zum ersten Mal seit 1978 hat United in drei aufeinanderfolgenden Partien drei oder mehr Tore kassiert. Zuerst in der Liga gegen Arsenal (1:3), dann in der Liga gegen Brighton (1:3) und nun gegen den FC Bayern (3:4). Trainer Erik ten Hag zeigte sich dementsprechend enttäuscht.

Auf der Pressekonferenz am Mittwochabend konstatierte der einstige Coach von Bayern II: „Wenn man bei Bayern drei Tore schießt, dann muss man wenigstens einen Punkt mitnehmen.“

„Wir befinden uns in einer Phase, in der vieles gegen uns läuft, aber wir müssen unser Glück selbst in die Hand nehmen. Wenn wir unsere Spielprinzipien nicht umsetzen, kassieren wir Tore“, meinte der Niederländer.

Manchester United in der Premier League nur 13.

Die Spielprinzipien fußten gegen die Bayern zwar besonders in der Anfangsphase auf aggressivem Offensivfußball, der die Bayern-Hintermannschaft in arge Bedrängnis brachte, wurden jedoch unter anderem durch einen schwerwiegenden Torwartfehler von Andre Onana zunichte gemacht.

Und auch in der Liga läuft es noch nicht rund! Mit nur sechs Punkten finden sich die Red Devils nach fünf Spieltagen auf Platz 13 der Tabelle wieder, ihnen fehlen bereits sechs Punkte zu den internationalen Plätzen.

„Jedes Spiel ist jetzt wichtig. Aber wir müssen unser Glück selbst in die Hand nehmen. Niemand wird dir helfen“, analysierte ten Hag nach dem Bayern-Spiel folgerichtig: „Man muss konsequent sein, dann wird man Spiele gewinnen. Nur wir können das schaffen. Es liegt in unserer Hand, bei niemand sonst.“

Nach drei nationalen Partien, darunter zweimal Crystal Palace, wartet am zweiten Spieltag der Champions League Galatasaray Istanbul, während es der FC Bayern mit Kopenhagen zu tun bekommt.