Champions League: Torwarttor und Irrsinn bei Lazio Rom gegen Atlético Madrid

Es war die fünfte Minute der Nachspielzeit, eine letzte Ecke sprach der Unparteiische Lazio Rom in der Auftaktpartie der neuen Champions-League-Saison zu. Der Spielstand: 0:1 gegen Atlético Madrid.

Doch dann kam Torwart Ivan Provedel! Und plötzlich stand es 1:1. Nach einer zunächst abgeblockten Flanke nach einer Ecke landete der Ball erneut bei Lazios Offensivmann Danilo Cataldi, der den Ball auf Luis Alberto zurücklegte, welcher aus dem linken Halbfeld in Zentrum flankte.

Stadion in Rom steht Kopf

Das Stadio Olimpico in Rom stand Kopf – und die Mannschaft ebenso! Regelrechte Jubelekstase machte sich auf dem römischen Rasen breit. Nach dem Treffer wurde die Partie gar überhaupt nicht mehr angepfiffen.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Vor Provedel hatte nur der Türke Sinan Bolat ein Nicht-Elfmeter-Tor in der Königsklasse erzielt. Im Dezember 2009 traf Bolat für Standard Lüttich gegen AZ Alkmaar - ebenfalls per Kopf, ebenfalls in der fünften Minute der Nachspielzeit, ebenfalls zum 1:1.