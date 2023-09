ER ist das große BVB-Rätsel

Emre Can redete wild gestikulierend auf seinen Nebenmann ein und auch Edin Terzic nahm den Mittelfeldspieler in einer kurzen Unterbrechung zur Seite und gab ihm einen Rat.

„Bei Felix ist noch viel Luft nach oben“, befand auch Sportchef Sebastian Kehl, der den 22 Jahre alten Nationalspieler im Sommer zusammen mit Terzic für 30 Millionen Euro aus Wolfsburg geholt hat. Damit zählt das aufstrebende Talent zu den fünf teuersten Zugängen der Klubgeschichte, was automatisch eine gewisse Erwartungshaltung mit sich zieht.

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

Terzic nimmt Nmecha in Schutz

In Paris fand der Deutsch-Brite nach der frühen Einwechslung für den verletzten Marcel Sabitzer gar nicht ins Spiel. Er lief der Musik hinterher, wirkte bisweilen plan- und orientierungslos.

Dass Nmecha nicht auf Anhieb funktionieren würde, war den BVB-Bossen bereits im Sommer bewusst. Um nach dem schwerwiegenden Abgang von Jude Bellingham beim BVB Fuß zu fassen und ein wichtiger Faktor zu werden, bedürfe es Zeit, hatten Kehl und Co. bereits im Zuge der Wunschverpflichtung auf die Euphoriebremse getreten.

Ex-Trainer lobt Nmecha

Und Wolfsburg-Coach Niko Kovac, unter dem Nmecha in der vergangenen Saison neun Scorerpunkte in 30 Ligaspielen gelangen, schwärmte: „Trotz seiner Körpergröße findet er Lösungen mit dem Ball – unter Druck, in engen Räumen.“