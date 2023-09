Ex-Bayern-Star van Bommel erlebt peinliches Déjà-vu!

Vor dem Debüt von Royal Antwerpen in der Gruppenphase der Champions League musste der Trainer des belgischen Champions-League-Debütanten Royal Antwerpen zugeben, dass ihm und seinem Verein ein Meldefehler unterlaufen ist.

Denn auf der Meldeliste des Vereins für die Königsklasse fehlt der Name des eigentlich vorgesehen US-Nationalspielers Sam Vines. Dafür wurde Björn Engels nominiert, der an der Achillessehne verletzt ist und in der laufenden Saison noch nicht einmal zum Einsatz gekommen ist.