Ex-Bayern-Star van Bommel mit böser Panne - diese hat Folgen für die Champions-League-Saison

Die Konsequenz: Der US-Amerikaner, der auch in den beiden Qualifikationsspielen gegen AEK Athen über weite Strecken mitgewirkt hatte, kann nicht an der kommenden Königsklassen-Saison teilnehmen.

Van Bommel: „Natürlich ist er enttäuscht“

So unwahrscheinlich scheint ein Werner-Tor im CL-Finale

Antwerpen spielt erstmals in der Königklasse. Die Belgier sind in einer Gruppe mit Schachtar Donezk, dem FC Porto und dem FC Barcelona. Beim Auswärtsspiel gegen Donezk treten sie im Volksparkstadion von Hamburg an.