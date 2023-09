Knallharte Aussagen: Terzic spricht seinen BVB-Stars den Mut ab

BVB verliert die Bälle viel zu schnell

An der Verteidigung hätte es in neuer Fünfer-Formation allerdings noch am wenigsten gelegen. "Schwieriger wurde es, wenn man dann den Ball erobert hat und ihn nach drei Sekunden wieder abgibt", sagte Terzic und bemängelte die Passquote von nur 63 Prozent in der ersten Halbzeit.