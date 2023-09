Tuchel verteilt Sonderlob für seinen Superjoker

Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel hat seinem Superjoker Mathys Tel Einsätze von Beginn an in Aussicht gestellt. „Er macht es herausragend gut. Im Moment macht er den Unterschied von der Bank. Aber jetzt kommen alle drei Tage Spiele, es ist eine Frage der Zeit, wann er beginnt“, sagte Tuchel nach dem wilden 4:3 (2:0) des Rekordmeisters zum Auftakt der Champions League gegen Manchester United.

Tel sei, so Tuchel, "in der Herausforderer-Rolle. Da gehört dazu, dass man aus wenigen Minuten viel machen muss. Und das tut er." In vier Kurzeinsätzen in der Bundesliga hatte der junge Franzose schon mit zwei Toren und einer Vorlage auf sich aufmerksam gemacht.