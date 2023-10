BVB: Hummels-Bruder schimpft! "Adeyemi pennt hinten komplett"

Borussia Dortmund hat in der laufenden Champions-League-Saison seinen ersten Sieg verpasst. Die Schwarz-Gelben kamen gegen den AC Mailand nicht über ein 0:0 hinaus und belegen nach dem 2. Spieltag den letzten Tabellenplatz in Gruppe F.

Gegen Ende des Spiels hatten die Italiener durchaus gute Chancen, dem BVB in der Königsklasse die zweite Niederlage in Folge zuzufügen. So auch in der 82. Minute, als Linksverteidiger Theo Hernández nach einem Standard über das Tor köpfte. Den Versuch des Franzosen hatte allerdings erst Karim Adeyemi ermöglicht, der nach einer Flanke von Rafael Leao zu zögerlich zum Ball ging - und Hernández anrauschen ließ.