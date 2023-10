Champions League: Kobel rettet BVB gegen Milan

Gregor Kobel hat Borussia Dortmund in der Champions League vor einer bitteren Niederlage bewahrt. Der Schweizer rettete dem BVB kurz vor Ende ein 0:0 gegen den AC Mailand und bescherte seinem Team somit den ersten Punkt in der laufenden Königsklassen-Saison.

Im Gegensatz zum Angsthasen-Fehlstart bei der Niederlage bei Paris St. Germain (0:2) präsentierten sich die von ihren Fans lautstark angetriebenen Gastgeber deutlich mutiger, es mangelte aber an der Effizienz. Ohne Tor nach zwei Spielen könnte wie schon vor zwei Jahren in der Vorrunde der Königsklasse Endstation sein. „Es sind eher zwei verlorene Punkte“, resümierte auch BVB-Stürmer Niclas Füllkrug bei DAZN.

Giroud lässt Hochkaräter liegen

Kobel sichert BVB Punkt

Die größte Chance des Spiels hatte kurz vor Schluss wieder Milan: Der eingewechselte Samu Chukwueze scheiterte aus kurzer Distanz einmal mehr an Kobel, auch der Nachschuss durch Tijjani Reijnders zischte nur knapp am Tor vorbei (87.).

„Wir waren in der ersten Halbzeit noch den Tick näher dran, aber in der zweiten Halbzeit haben wir es nicht mehr geschafft, in die gefährlichen Räume zu kommen. Wir haben ein ordentliches Spiel gesehen, aber die Durchschlagskraft hat heute gefehlt“, so Terzic nach dem Spiel. „Was wir in der zweiten Halbzeit aus unserem Spiel gemacht haben, war zu wenig.“