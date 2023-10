Champions League: Bayern-PK vor Duell in Istanbul - Tuchel: "Das werden wir morgen am eigenen Leib spüren"

So muss Trainer Thomas Tuchel neben den Langzeitverletzten um Manuel Neuer, Serge Gnabry und Raphael Guerreiro auch auf Dayot Upamecano sowie Leon Goretzka verzichten. Noussair Mazraoui steht immerhin wieder im Kader - und kann laut Tuchel womöglich sogar mitwirken.

Wie Chefcoach Tuchel die weiteren fehlenden Spieler ersetzen will, hat der 50-Jährige auf der offiziellen Pressekonferenz am Dienstagabend verraten. Er äußerte sich zudem über die spezielle Stimmung im als Hexenkessel bekannten Stadion von Galatasaray: „Das werden wir morgen am eigenen Leib spüren.“