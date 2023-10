Champions League: Erlösung! Erste Haaland-Tore seit Bayern-Spiel - Mbappé trifft für PSG

Erlösung für Erling Haaland! Der Norweger hat Manchester City am Mittwochabend zum 3:1-Auswärtssieg bei den Young Boys Bern in der Champions League geschossen. Haaland beendete dank seines Doppelpacks seinen Torfluch.

Der Ex-BVB-Star erzielte zuletzt im Viertelfinale gegen den FC Bayern im April einen Treffer in der Königsklasse und war insgesamt 543 Minuten torlos. Die Citizens hatten auf dem Kunstrasen im Wankdorf-Stadion zunächst ein paar Probleme, Teammanager Pep Guardiola konnte sich aber auf seinen Torgaranten verlassen.

Mbappé führt PSG zum Sieg, Kolo Muani trifft

Haaland verwandelte zunächst einen Foulelfmeter (67.) zur Vorentscheidung und erhöhte kurz vor Schluss noch (86.). Der Schweizer und ehemalige Dortmunder Manuel Akanji (48.) hatte sein Team in Führung gebracht.

In der Gruppe F mit Borussia Dortmund liegt Paris St. Germain nach dem 3:0 (1:0) gegen die AC Mailand voll auf Kurs. Superstar Kylian Mbappe (32.) brachte sein Team in Führung, unter anderem erhöhte der ehemalige Bundesliga-Spieler Randal Kolo Muani dann noch in der zweiten Halbzeit (53.).