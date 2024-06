Champions League: Marco Reus verabschiedet sich mit emotionaler Botschaft

Reus verabschiedet sich

“So! That‘s it! Leider nicht mit dem Ende, das wir uns alle verdient gehabt hätten, aber was für eine unfassbare tolle Zeit durfte ich erleben“, begann Reus.

Der Offensivmann, der gegen Real übrigens beim Stand von 0:0 in der 71. Minute eingewechselt wurde, fuhr fort: „Wir sind gemeinsam in all den Jahren zusammen gewachsen, haben alle Höhen und Tiefen durchstanden, dafür will ich mich einfach nur bedanken! Ich werde immer einer von euch sein!“