Champions League: Kurios! Milan trainiert mit BVB-Gesängen

Diese Vorbereitung auf ein Champions-League-Spiel ist ungewöhnlich: Der eine oder andere Fan am Trainingsgelände des AC Mailand dürfte in dieser Woche erstaunt gewesen sein, welche Klänge aus der Richtung des Spielfelds schallten.

Um sich für das Aufeinandertreffen in der Königsklasse am Mittwochabend ( ab 21 Uhr im SPORT1 -LIVETICKER ) auf die Gelbe Wand, die Fankurve des BVB im Signal Iduna Park, vorzubereiten, setzte der Coach der Mailänder, Stefano Pioli, auf diese unkonventionelle Maßnahme.

Milan-Trainer Pioli vor Duell mit BVB: „Meine Stimme werden sie nicht hören“

Auf der Pressekonferenz vor dem Duell wurde der 57-Jährige darauf angesprochen und erklärte: „Ich weiß, was uns hier erwarten kann in diesem Stadion. Die Spieler müssen sich auch daran gewöhnen. Deswegen haben wir das Spiel so vorbereitet.“