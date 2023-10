Champions League: RB Leipzig schlägt Belgrad - Xavi Simons gelingt Traumtor

Leipzig war druckvoll in die Partie gestartet, stellte die Abwehr der Gäste immer wieder vor Probleme. Folgerichtig brachte David Raum die roten Bullen in Führung (12.). Der Linksverteidiger konnte ohne Gegenwehr in den Sechzehner ziehen und tunnelte Keeper Omri Glazer. Zuvor hatte ein erneut überragend aufspielender Xavi Simons Raum in Szene gesetzt.