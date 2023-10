Champions League heute: FC Kopenhagen - FC Bayern LIVE im TV, Stream & Ticker

Der Rasen? „Keine Entschuldigung“, sagte Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Duell des FC Bayern München beim FC Kopenhagen am Dienstag (Champions League: FC Kopenhagen - FC Bayern ab 21 Uhr im SPORT1 LIVETICKER). Tuchel will die offenbar schlechten Platzverhältnisse in Kopenhagen nicht als Ausrede gelten lassen. Man werde „auf jeden Fall keine Entschuldigung suchen und auch keine wollen.“