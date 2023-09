"Es ist unfair für ihn": Bayern-Stimmen zum CL-Sieg gegen Manchester United

Der FC Bayern München hat einen Auftakt nach Maß in die neue Champions-League-Saison gefeiert und besiegte am Mittwochabend im heimischen Stadion den wohl stärksten Gruppengegner, Manchester United, mit 4:3 (2:0) und baute zeitgleich seine beeindruckende Siegesserie aus.

Dennoch zeigten sich die Protagonisten in Anbetracht der teils wilden Schlussphase und mangelnden Defensiv-Stabilität zwiegespalten. SPORT1 fasst alle Stimmen von DAZN und der Mixed Zone zusammen.

 02:16 Champions League: SPORT1-Chefreporter klärt über Bayern-Personalien auf

Thomas Tuchel, Trainer:

… zum Spiel: „Wir tun uns schwer, das ist ein bisschen paradox. Ich fand‘ unsere zweite Halbzeit deutlich besser als die erste. Die zweite Hälfte haben wir am Ende verloren, die erste haben wir gewonnen. Es ist wichtig für das Vertrauen und die Weiterentwicklung, aber es gibt schon noch Dinge, die wir besser machen müssen. Wir sind in jedem Spiel torgefährlich, spielen uns in jedem Spiel Chancen heraus. Trotzdem haben wir die erste Halbzeit sehr verhalten begonnen, haben Glück, dass wir nicht in Rückstand gehen. Die Tore haben geholfen, um ein bisschen Spielfluss und Vertrauen herzubringen.“

… zum bisherigen Saisonverlauf: „(Die Reaktionen heute auf die Gegentore; Anm. d. Red.) war ein Unterschied zu den Spielen, die wir in der vergangenen Saison hatten. Auch wenn wir noch nicht zu 100 Prozent zufrieden sind. Wir haben Phasen, auch gegen Leverkusen und in der Bundesliga, die nicht so gut sind. Die hören dann aber auch wieder auf. Es fällt dann aber nicht zusammen und wir verlieren oder geben ganze Spiele aus der Hand. Die Reaktionen waren heute sehr gut. Jedes Mal ein Tor nachzulegen, war heute sehr wichtig.“

… zu Mathys Tel: „Wir haben ja ein Ding mit ihm am Laufen. Jedes Mal, wenn er kommt, trifft er. Es ist unfair für ihn, er verdient es sich ja, zu beginnen. Trotzdem, wenn du einen Spieler hast, der jedes Mal regelmäßig so einen Unterschied macht von der Bank…das ist auch eine überragende Qualität. Heute, das war ein überragendes Tor am Ende zum 4:1. Jetzt kommen die Spiele alle drei Tage, es wird eine Frage der Zeit sein, wann er auch beginnt.“

… zu Jamal Musiala: „Sein nächster Step sind Phasen, wo es nötig ist einfach zu spielen, auch mal ein bisschen ruhiger zu spielen. Nicht jedes Mal die Entscheidung im Dribbling, in der Drehung zu suchen. Da ein Gefühl dafür zu bekommen, kommt mit Spielerfahrung und mit Spielverständnis. Dass er ganz besondere Drehungen hat, die Beschleunigung und seine Stärke im Halbfeld - das ist alles klar. Wenn er das noch dazubekommt, dass er manchmal ganz klar spielt, mit ein, zwei sauberen ersten Kontakten – da ist noch Potenzial -, dann geht es noch weiter!“

… zu den Co-Trainern: „Ich durfte gerade in die Kabine. Ich habe Glückwunsch gesagt an alle und sie haben das sehr gut gemacht. Ich habe nichts anderes erwartet!“

Leroy Sané, Flügelstürmer:

… zum Spiel: „Im Endeffekt sind wir froh, dass wir heute das erste Champions-League-Spiel (der Saison; Anm. d. Red.) gewonnen haben. Das Spiel war ein bisschen wild. Für die Fans war es bestimmt schön zu sehen, so viele Tore. Aber klar, offensiv war es gut. Wir müssen aber alle insgesamt ein bisschen weniger Fehler machen. Das war noch ein Tick zu viel. Das Spiel noch ein bisschen beruhigen, noch ein bisschen mehr kontrollieren.“

… zu Uniteds Spielstil und den bayerischen Antworten: „Der Trainer hat es vorhin gesagt: Die (United; Anm. d. Red.) spielen sehr auf Konter, laufen im Mittelfeld sehr wild herum. Wir sollten sie eigentlich gerade, wenn wir geführt haben, nach hinten drücken. Sie uns zurechtlegen. Aber wir müssen das über die ganzen 90 Minuten machen, dann müssen wir auch nicht so viel laufen. Dann wird es auch einfacher für unsere Verteidiger, weil klar, aber einem Zeitpunkt wird es auch hart für sie.“

… zu Bayerns Kontrollverlust: „Wir arbeiten daran. Wir brauchen das Bewusstsein im Spiel: ‚Okay, wir führen jetzt 2:0, jetzt müssen wir das Spiel kontrollieren‘. Das muss von uns kommen. Wir sprechen das auch an. Wir müssen das merken im Spiel, dass wir die Kontrolle brauchen.“

Konrad Laimer, Rechtsverteidiger

... auf die Frage, ob es ein wildes Spiel gewesen sei: „Das kann man auf jeden Fall so sagen, dass es ein wildes Spiel war. Wir hatten Phasen, da hätten wir es besser kontrollieren können und besser zu Ende spielen können – wir hätten genügend Raum und genügend Platz dazu gehabt. Wir hatten auch die Torchancen das Spiel früher deutlich zu machen und vorzeitig zu entscheiden. Dann kommen die (Manchester United; Anm. d. Red.) immer wieder zurück, weil sie einfach eine große individuelle Qualität haben, besonders vorne, was wir auch vorher gewusst haben. Dann wird‘s halt einfach wieder so ein wildes Spiel, mit einem wilden Ergebnis. Wichtig sind die drei Punkte zum Start. Wir wissen, dass wir immer noch Schritte nach vorne gehen können und müssen. Jetzt hoffen wir einfach, dass wir das Step-by-Step machen, für das nächste Spiel und die darauffolgenden Spiele. Solange wir am Ende gewinnen, ist es gut (lacht).“