Das klingt nicht gut: Bayern-Boss mit Update zu de Ligt: "Ziemlich große Schmerzen"

„Die Schmerzen sind noch ziemlich groß. Er konnte das Knie noch nicht wieder so gut abbiegen“, sagte Sportdirektor Christoph Freund vor der Champions-League-Reise der Münchner nach Kopenhagen auf Nachfrage von SPORT1. „Wir hoffen, dass er bald wieder ins Laufen kommt. Es kann aber noch ein bisschen dauern.“

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

Großes Bayern-Problem: „Jungs ein bisschen angeschlagen“

Gerade in der Innenverteidigung ist die Personaldecke des FCB sehr dünn, mit Minjae Kim und Dayot Upamecano stehen auf dieser Position nur noch zwei Profis zur Verfügung. Beide mussten in der vergangenen Woche beim Pokalspiel gegen Münster (4:0) verletzt passen, ehe sie beim Topspiel gegen RB Leipzig am Samstag über 90 Minuten im Einsatz waren.